'TomTom moet outlook weer aanscherpen'

Kopen, want linksom ( exit / overname) of rechtsom ( performance) gaan we in 2023 mi de 10 euro wel zien , dat is 50% koersaanwas van het huidige niveau van 6.50 euro



onderkant is zeer beperkt vanwege de aanwas in cash - einde jaar 350 miljoen , ofwel 2.50 euro in het aandeel , dat laat voor ondernemingswaarde aan de beurs 500 mio over , dat is 1/3e van hetgeen de analisten als low asset valuation zien voor TT's bedrijfsonderdelen ( liquidatie waarde 1.5 miljard euro ) en daar zit de cash niet in



het is gewoon een kwestie van tijd voordat iemand langs komt om dit van de beurs te halen, of deze huidige beursnotering moet fiks omhoog

Private Equity barst van het geld en die zijn immer opzoek naar dit soort zwaar ondergewaardeerde bedrijven



enkel HG zit nog in de weg, die moeten ze even onboard krijgen, kwestie van regelen van deelname in "newco" en een vooruitzicht dat eens van de beurs het later voor x2 te verpatsen is.