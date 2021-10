Degroof Petercam verlaagt koersdoel Fagron Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Fagron

(ABM FN-Dow Jones) Fagron blijft last houden van tegenwind in Europa. Dit concludeert analist Frank Claassen van Degroof Petercam woensdag, die zijn koersdoel voor het aandeel verlaagde van 24,00 naar 23,00 euro, maar zijn koopaanbeveling wel herhaalde. "De autonome omzetgroei in het derde kwartaal was aan de zwakke kant, door een aanhoudende terugval in Europa. Maar de Amerika’s ontwikkelen zich bemoedigend", aldus de analist. De groepsomzet van 142,4 miljoen euro was 5,6 procent lager dan de 145 miljoen euro waarop Degroof rekende. Ondanks deze tegenwind, zo benadrukte Claassen, houdt Fagron vast aan zijn outlook voor 2021, hoewel de REBITDA vermoedelijk wel aan de onderkant van de eerder afgegeven bandbreedte zal uitkomen. Om die reden zal de analist zijn eigen taxaties ook met enkele procenten verlagen. "We beschouwen dit als een tijdelijke factor", aldus Claassen. Op de middellange termijn blijven de vooruitzichten volgens Degroof "erg aantrekkelijk". De recente koersdruk voor het aandeel Fagron biedt volgens Claassen "een erg mooie instapkans". Het aandeel Fagron daalde woensdag 2,2 procent naar 15,15 euro. Bron: ABM Financial News

