SBM Offshore rondt aandeleninkoop af

@ Ronkie,



het pluspunt van SBM Offshore is, dat ze langlopende contracten (20 tot 30 jaar) hebben om hun produktieschepen te verhuren. Dat betekent dito lange tijd vaste en voorspelbare inkomsten. Want de dayrate is een vaste prijs. Voor beleggers is dat erg prettig.



het minpunt voor SBM Offshore is, dat de Westerse wereld na 2050 volledig uit de fossiele brandstoffen wil zijn voor alle vormen van transport. Dat betekent dat de markt voor FPSO's (de produktieschepen) daarna weinig bestaansrecht meer heeft in haar huidige omvang.



Nu moet je een rekensom gaan maken @ Ronkie ; Uitgangsjaar = 2050. De verhuurcontracten lopen tot 30 jaren.

Het bouwjaar van de laatste FPSO's is dan het jaar 2050 minus 30 verhuur-jaren. @ Ronkie, dat betekent dat in de jaren 2020 en 2021 de laatste grote groep met orders is binnengekomen.



De gemiddelde bouwtijd voor een produktieschip is pakweg 3 jaren. Goed, tel bij het jaar 2021 nog 3 bouwjaren op, en dan weten we dat er tot in het jaar 2024 nog genoeg bedrijvigheid is voor dit marktsegment. Sporadisch zal er tussen 2025 en 2030 nog een enkele FPSO gebouwd worden voor een verhuur-periode van 20 jaar. Maar dat is niet meer genoeg om de huidige aanbieders overeind te houden.





Nu komt de conclusie @ Ronkie : Vanaf het kalenderjaar 2025 moet SBM Offshore, en al haar sectorgenoten, een compleet ander business model hebben. (en die hebben ze nu nog niet) Of ze moeten tussen 2025 en 2050 steeds verder gaan afslanken (divisies ontmantelen).



Waarom ? Omdat er tussen vandaag en het jaar 2050 regelmatig FPSO's uit de vaart worden genomen. Einde verhuurcontract. En dat betekent met een zelfde tempo minder inkomsten voor heel deze sector. Ook voor SBM Offshore.



De sector staat op een kruispunt. Zichzelf her-uitvinden met hele nieuwe produkten en diensten, of langzaam uitsterven. Hun aandelenbeleggers moeten daar ook nu al op anticiperen ...