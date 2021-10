'Weer verlies TomTom verwacht'

quote: pwijsneus schreef op 11 oktober 2021 14:24:

Toch best knap om minder omzet te boeken ten opzichte van coronajaar 2020...



Verlos iedereen uit zijn leiden, en haal deze notering aub van de beurs. Liever vandaag nog dan morgen.



Exit please!!

Toch best knap om minder omzet te boeken ten opzichte van coronajaar 2020...Verlos iedereen uit zijn leiden, en haal deze notering aub van de beurs. Liever vandaag nog dan morgen.Exit please!!

If you can't stand the heat, stay out of the kitchen. Om bij tijdelijke tegenwind door chiptekorten te roepen dat bedrijf van de beurs moet is triest. En lijden is met een lange ij.TomTom heeft op jaarbasis 5% positieve free cashflow, wint marktaandeel en scoort deals. Hun outlook is om in 2023 van 400-430 miljoen vandaag naar 550 miljoen omzet uit hun zakelijke markten te groeien, met operationeel (non-IFRS) nog veel meer omzet dan dat en met een free cashflow doel van dubbelcijferig percentage. Veel hogere winstgevendheid dan vandaag, zeker 50 cent vrije cashflow per aandeel en er is einde jaar al een netto kaspositie van bijna 3 euro per aandeel op de balans. Dat wordt meer, tenzij TomTom overnames doet of aandelen inkoop. Hoe cheap wil je het aandeel hebben?Ben benieuwd met welke toelichting ze donderdag komen.