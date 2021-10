DNB waarschuwt dat stemming aandelenmarkten snel kan omslaan

quote: craasie schreef op 11 oktober 2021 13:39:

Dit schreef Knotje in 2017.............................. toen index 500+







Beurscrash: stilte voor de storm

Het is nu relatief rustig op de financiële markten, maar dat kan stilte voor de storm zijn. Volgens Knot dreigt bij een omslag van het sentiment op de beurzen een “scherpe marktcorrectie”.



Het hoofd van de Nederlandse centrale bank constateert onder meer dat de Amerikaanse aandelenkoersen de afgelopen jaren veel sterker gestegen zijn dan de bedrijfswinsten.







De zogenoemde koers-winstverhouding, een maatstaf om te beoordelen of aandelen duur zijn, is in historisch opzicht dan ook hoog. Dat is bijvoorbeeld te zien in onderstaande grafiek.

Dan kun je 2 dingen doen, of koersen van aandelen moet omlaag om ze beter in verhouding te krijgen of de bedrijfswinsten moeten omhoog. Dat laatste is wel gebeurd de laatste jaren.kijk voor de grap eens wat voor idioot hoge kwartaal winsten grote bedrijven als apple, facebook, microsoft, amazon etc etc per kwartaal draaien. De top 20 grootste bedrijven in Amerika is vrijwel geheel verantwoordelijk voor de hoge index koersen zoals nasdaq. De middelgrote en kleine bedrijven zijn echt niet mee gestegen in deze hausse afgelopen jaren.