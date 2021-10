Beursupdate: AEX op Wall Street

Een beetje vreemd dat shell 1 van de grootste dalers is, in amerika ging olie en alles dat daar bij hoort, net als shelletje bij ons, het meeste voorwaarts!!

Vanmorgen eerst mijn g[hout]kachel aangemaakt, als arme zwerver kan ik dat loeidure aardgas, natuurlijk niet betalen, bovendien deet de telegraaf de goede houtstokers, weer heel stevig onrecht, wie een goede houtkachel heeft, voor een perfekte naverbranding zorgt[secundair], haalt een rendement van 90%, stookt klimaat vriendelijk en co2 neutraal, bovendien is de heel gezellige mooie infrarood straling een zeer goed medicijn tegen reuma, dus telegraafje, orieenteer je eens wat beter voor je de populaire onzin over de houtstokers produceert!!

Aanleiding voor dit verhaal zijn de prestaties van mijn toppertje shell, hij gaat als 1 van de weinigen profiteren van de energie prijzen explosie, shell heeft helaas veel langdurige goedkope verplichtingen, maar als 1 van de grootste vloeibare gasboeren, moet hij toch kunnen gaan profiteren van de giga vraag uit china, die willen super veel gas, desnoods tegen mega hoge prijzen, heel de energie problematiek noopt mij om mijn koersdoel voor shell go well op te schroeven naar 25€ en strong buy, van de week vloerde hij het aexje moeiteloos in mijn porto, aex ging 0,7% hoger, shell 4,29% en deze jongen, daardoor +2,5%!!

Jacky Hoogland wil naar veel meer kern energie, maar nu is er al een stevig tekort en meer produceren is niet eenvoudig, schiet je er wat mee op, als een kw/u stroom, door giga duur uranium, straks 5€ gaat kosten??

Nee we moeten veel meer naar de zeer ruim voradige natuur energie; zon, wind en water, in de hoogste versnelling perfektioneren en de wereld schreeuwt om ultra goede batterij systemen of zeer effektieve omvormers!!

Mijn beursverhaal, wordt gezellig eentonig, weer was het shelletje, die overtuigend de kar trok, al deed mijn verschuiving van besi naar ing het ook goed, besi, van de week -4,36%[ meer dan 20% min in 2 weken!!], ing pluste 1,09%, bovendien trakteert hij arme beleggertjes, komende dinsdag met 4% dividend, als je daar oliereusjes voor koopt, dan wordt het minstens 5%, als het beursweer zo blijft, denk ik er sterk over om nog meer te schuiven naar energie, het meest veilige, en de geldboeren, vandaag stond in het AD, dat ing heel wat tarieven behoorlijk gaat verhogen, hoor je de knaken al rinkelen??

Metaal kon het niet groen houden, aperam steeg gisteren naar heel leuk groen, maar eindigde toch dik rood, op weekbasis 1,29% verlies, grote broer mittal liet een minnetje van 0,3% zien, Dalm heeft de prijs van oud ijzer weer opwaarts bijgesteltd, met dank aan de sterkere dollar!!

Al zo denk ik dat de recyklingboeren steeds meer op rozen komen te zitten, het jarenlang, weinig of niets investeren in nieuwe mijnen, waar doorvan die kant moeilijk aan de toenemende vraag kan worden voldaan, zal er mijns inziens voor zorgen, dat de recykling handel een nog voornamere plaats in het geheel gaat krijgen, gunstig voor Jan Klimaat, van de week bracht het makkelijk recykelbare aluminium, ook al een duppie meer op, misschien heeft Aaike wel dat felbegeerde duppie van oom Dagobert in de lade zitten??!!

Post nl is van het 4€ podium gekukeld, ondanks veel meer post,het verschenen jaar, het zal wel komen door de donkerrode pakketten hemel, die zeker de komende tijd niet lichter zal worden, geen voldoende schepen, sluitende scheepswerven en giga dure stook olie, konden de mega hoge berg uit china, wel eens kunnen doen verschrompelen tot een zielig muizenhoopje!!

De vuilboeren hebben dikke pret bij die hogere grondstofprijzen, renewi was weer 1 van de betere lokaaltjes!!

Vandaag heerlijke stoofperen plukken, bij sint remien moet je uitkijken, dat je, je vork niet mee inslikt, zo lekker zijn ze, je moet met plukken wel opletten,dat zo'n grote bom niet op je hoofd valt, want dan lig je kassie 6 onder aan de boom!!

Morgen, heerlijk tot rust komen onder het WOORD van de HEILAND, Jesaja profeteerde al van HEM; ZIJN rust zal heerlijk zijn!!

Maandag hopen op een nieuwe opmars naar de 800 punten, de meningen zijn erg verdeeld; steil omhoog, tot zwaar chrachen, als grote optimist, zie ik toch wel in toenemende mate donkere wolken aan de beurshemel, daarom verschuif ik nog meer naar de goedkope, mooie dividenders!!SJALOOM!!!