Unibail aan kop in licht lagere AEX

(ABM FN-Dow Jones) De AEX lijdt vrijdagochtend een klein verlies in aanloop naar het Amerikaanse banenrapport vanmiddag. De hoofdindex daalde rond de klok van 11 uur een half procent naar 772,93 punten. Econoom Bernard Keppenne van CBC Banque verwacht dat de banengroei in september wel hoger was dan in augustus, maar met 473.000 banen nog wel altijd onder de groei van eerder dit jaar van circa 700.000 banen per maand ligt. Toch denk marktanalist Teeuwe Mevissen dat er voldoende groei is voor de Federal Reserve om tijdens de volgende vergadering in november een 'taperaankondiging' te doen. "Tegenvallende arbeidsmarktcijfers kunnen echter nog wel roet in het eten gooien", waarschuwde hij. Een meevaller is dat de Amerikaanse Senaat vannacht akkoord ging met een kleine verhoging van het schuldenplafond. Dankzij een verhoging met 480 miljard dollar kan de federale overheid tot 3 december aan zijn betalingsverplichtingen voldoen. "Het is dus geen echte oplossing", aldus investment manager Simon Wiersma van ING in aanloop naar de stemming. De euro/dollar handelde op 1,1553 en olie werd 1,5 procent duurder. Stijgers en dalers In de AEX was Unibail-Rodamco-Westfield koploper met een koerswinst van 3,2 procent. Royal Dutch Shell steeg 1,1 procent. ING won 0,2 procent na een serie koersdoelverhogingen in aanloop naar de aanstaande kwartaalcijfers van de bank. Daar stonden Adyen en Signify tegenover met verliezen van 2,6 en 3,3 procent. In de AMX steeg OCI 4,6 procent en Aperam 1,8 procent. Alfen werd 1,2 procent goedkoper. Bij de smallcaps ging Brunel aan de leiding met een winst van 1,9 procent en steeg Acomo 1,5 procent. TomTom en CM.com verloren 1,3 en 1,6 procent. Het lokaal genoteerde DGB won 7,3 procent na een update. Er gingen maar enkele duizenden aandelen om. Bron: ABM Financial News

