Video: AEX in dalende trend

quote: Dividend Collector schreef op 3 oktober 2021 22:18:

Die Van den Akker draait continu. Nog een paar weken terug was het allemaal hosanna. Voegt inderdaad weinig toe.

Van den Akker kan geen koersen voorspellen , en u en ik kunnen dat ook niet, en ook TA is door niet voor bedoeld. Zijn TA is, en de waarschijnlijk dat we die nivo's op gaan zoeken op de AEX lijken me momenteel groter dan dat we terug zouden gaan naar 800., alleen stijgende rente's gaan dat al niet meer toelaten, teveel groeiaandelen in de AEX die last gaan krijgen als de 10YY Treasury boven de 1.5 zou gaan binnenkort.