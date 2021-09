Video: overal verkoopsignalen

Als de markt draait van groei naar waarde dan krijg je verkoop signalen in de aandelen die hij noemt en over de hele aex heen. Maar als je nu vooral in waarde aandelen zit dan is dit een prima week geweest en is er nog wel ruimte om hier en daar omhoog te gaan. Dus is dit de switch van groei naar waarde of de eerste tekenen van een algehele markt correctie?