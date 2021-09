VEB wil wanbeleid bij SNS Reaal vastgesteld zien

Onze oud minister van financiën, de heer Dijsselbloem heeft aandeelhouders en obligatiehouders van SNS Reaal onteigend, terwijl een veel betere keuze zou zijn geweest de optie met CVC. Onteigening is altijd een zeer dure en laatst te nemen stap. Dit had helemaal niet gehoeven.

Het feit dat de overheid vervolgens geen duidelijkheid heeft gegeven over de financiële situatie van SNS Reaal was net voor onteigening geeft te denken. Ook de 3 onafhankelijke onderzoekers die zijn aangesteld door de ondernemerskamer zijn tegengewerkt.

Bovendien worden vrij ingewikkelde berekeningen losgelaten over de toekomstige contante waarde, terwijl de slotkoers voor onteigening van SNS Reaal (0.84€) het zuiverst is vermeerderd met de wettelijke rente al die jaren. Dan is €1 per aandeel zeker niet teveel gevraagd. Als dit proces nog langer duurt is dit zeker nog nadeliger voor de overheid.



Overheid wees er voor je onderdanen, ook de beleggers. Kom over de brug financieel en blijf niet doormodderen, want dit kost veel meer geld. Geef je fout toe en geef een schadevergoeding aan degene die zijn onteigend.