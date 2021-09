Komende beursweek veel macrocijfers

Groene politici vormen op dit ogenblik het grootste risico voor de wereldeconomie:De erfenis van "wir schaffen das" Merkel:Zij bracht de klimaatnoodtoestand dichterbij door haar desastreuse Grüne-Wende-politiek. Zoals verwacht heeft Duitsland als gevolg van die hernieuwbare-energie-waanzin de hoogste elektriciteitsprijzen van Europa, en heeft steenkool vorig jaar opnieuw de plaats ingenomen van grootste bijdrager tot de energiemix. En dan moeten de relatief jonge en performante kerncentrales van Brokfort (E.ON, 1.410 MWe), Grohnde (E.ON, 1.360 MWe) en Gundremmingen C (RWE, 1.288 MWe) nog op 31/12/2021 uit dienst genomen worden. Isar Ohu, Neckarwestheim en Emsland, samen 4.049 MWe , volgen dan eind 2022.De poppen zullen dan pas écht aan het dansen gaan en bruin- en steenkoolcentrales zien een mooie toekomst tegemoet.Want gigantisch méér CO2-uitstoot, stikstofoxiden, zwaveldioxiden en ammoniak, dat was toch de bedoeling, niet? Overigens verwacht men dat de naïeve Duitsers tegen 2050 “im Jahressaldo etwa 134 Terawattstunden – rund 22 Prozent des inländischen Stromverbrauchs – aus dem Ausland importieren müssen, wenn nicht zusätzliche Kraftwerke im Inland gebaut werden."Met die “zusätzliche Kraftwerke”, daar maken ze trouwens volop werk van. Zoals de op 26 mei 2020 in gebruik genomen gloednieuwe steenkoolcentrale in Datteln. De vierde al op die plaats. Pittig detail: 413 MW aan capaciteit van de 1055 MW totale netto capaciteit van de Datteln 4 steenkoolcentrale wordt rechtstreeks door de Deutsche Bahn opgenomen, om “elektrische” treinen te laten rijden. De groene taliban die ons een zogezegd groen geweten wil schoppen, willen dat we de wagen of het vliegtuig inruilen om... op een stoomtrein te gaan zitten.De "Grüne Wende" in al haar hypocriete glorie dus.In Frankrijk daarentegen, waar bijna 71% van de elektriciteit afkomstig is uit die toch o zo vermaledijde kerncentrales, ligt de elektriciteitsprijs 55% lager en is de gemiddeld CO2-uitstoot een FAKTOR 10 lager. Er komt ooit wel een tijd dat die groene dwaallichten, waaronder de groene taliban in België, zich zullen moeten verantwoorden voor hun desastreuse klimaatpolitiek.