BlackRock vergroot belang in Signify

Nou, signify heeft best een flinke schuiver gemaakt de laatste tijd, dus het zal een buy de dip zijn!!

Op de beurs begonnen we met een zeer zware dip, afgelopen maandag, we eindigden gisteren ook met een dip en toch ging het aexje opnieuw knock out, die scoorde +0,25%, deze jongen haalde toch nog een plus van 1,3% uit het beursvuur!!

Dat kwam hoofdzakelijk door mijn nieuwe topspeler; shelletje, mijns inziens gooit hij op het ogenblik ruimschoots de hoogste ogen om hoger te gaan, olie wordt schaars en duur en is de eerste 5 jaar gewoon nodig, om te voorkomen dat alles muurvast loopt, van gas geldt dit nog meer, alles elektrisch, kan eenvoudig nu nog niet, want dan vliegen alle trafo huisjes in de fik en worden de hoogspannings kabels fakkels en schroeien de gewone kabels de grond uit!!

Shell doet afstand van een winstgevende, maar klimaat onvriendelijke tak van het bedrijf, om te vergroenen, ook zorgt shelletje ervoor, dat nederland niet vernikkelt van de kou, als er onverhoopt een strenge winter komt, door het mede realiseren van North stream2, al moet je niet gek opkijken, dat vriendje Poetin je met een vriendelijke glimlach, in broederlijke liefde fijn nijpt!!

Het topbedrijf shell verdiende een dikke plus en jawel, eindelijk kregen ze eens loon naar werken op de beurs +4,71%, nou, als mexico niet een grote hap uit de winst gaat nemen, dan verwacht ik een fantastisch cijferplaatje over het 3ekw, hopenlijk zet Bennetje, veel van de conoco knaken om in stevig meer dividend, dan kan je shelletje prima benutten, als een wonder van Einstein!!

Voor de rest had ik niet zoveel groen in de aanbieding, het altijd veel verhandelde kpn schreef +0,40% en niet te vergeten, de vuilboeren;renewi staken shelletje naar de kroon, zij plusten 4,11%!!

De metalen wilden voor geen meter, arcelor speelde ruim 5% kwijt en aperam daverde 4,06% dalwaarts, terwijl onze toprecykling specialist Aaike Dalm het had over vrij stabiele ijzerprijzen, alleen koper staat stevig te stuiteren, zijn visie kan je ook op het koersbord zien, alles blijft stabiel, ze hieven een glas[whisky] en lieten alles zo als het was!!

Toch sleepte ik nog een minieme winst uit aperam, een kleine bijkoop op 47,60, dipjes benutten, is voor een eenvoudige belegger gewoon de beste therapie, in combinatie, met herbeleggen!!

Aan de koers van post nl kun je zien, dat er mogelijk onweer op komst is,ik heb er nog geen zicht op, hoe dat uit gaat pakken!!

Vandaag rust op de tuin, alles groeit prima, bij deze temperaturen, dat is ook wel nodig, want als je, je niet laat prikken, dan is het zaak, dat je je lichaams soldaten in topconditie houdt, de Opperste Wijsheid leert ons dat je dat het beste doet, door breed, veelzijdig uit Zijn mooie schepping te eten!!

Morgen,mogen we, zowel 's morgens, alsook 's avonds onder het WOORD verschijnen, voorzichtig wordt alles verruimd, uiteraart benutten we deze mogelijkheid volledig, waar vindt je een plek op de wereld, waar je gratis, voor niets eeuwig schatrijk wordt gemaakt, heeft het dan geen echte waarde, vroeg de oude herder, afgelopen zondag??, ja juist wel; een ANDER heeft de zeer hoge prijs daarvoor betaald!!

Maandag denk ik er over om nog iets ten gunste van mijn nieuwe topper te schuiven, ik had eerst een aankoop limiet van 18€ gesteld, maar, gezien al het moois,dat er zeker aan kan komen, heb ik mijn koersdoel verhoogd naar 20€, hoe meer shelletjes, hoe beter Einstein werkt,vandaar!!, SJALOOM!!!