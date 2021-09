Bijna 231,2 coronabesmettingen wereldwijd

gaan we nu tot in de eeuwigheid updates krijgen over het aantal corona-besmettingen? Dat corona is toch maar een bevoorrecht virus! Wellicht binnenkort eens wat meer aandacht voor hongersnood, ondervoeding en gebrekkige hygiëne in de armste landen? Met het geld dat wij in het rijke westen hebben gestoken in de bestrijding van corona hadden we tientallen miljoenen jonge levens kunnen redden elders in de wereld... Enfin, op naar een gezellige kerst met de hele familie!