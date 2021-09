Fed houdt rente ongewijzigd

De rente blijft nul tot 2090. De FED gaat proberen te taperen, maar dat mislukt.

Want als daadwerkelijk minder (geprint)geld in de economie stroomt, stort alles in.



Stel ze gaan er vol in (?) en vanaf januari 2022 ipv 120 miljard naar 80 miljard. Dan zullen de beurzen negatief reageren.

En dat kan natuurlijk niet, dus hup alles wordt weer teruggedraait en ipv 120 mijlard ,gaan we naar 130 miljard per maand en blijven stimuleren tot het gaatje.



Of ze zijn voorzichtig en gaan van 120 ,naar 115 miljard per maand. Dan kunnen ze misschien wel 3 of 6 maanden taperen....maar uiteindelijk eindigt het met 130 miljard per maand (of nog veel hoger).



Dit is allemaal eerder geprobeerd, namelijk in Japan en dat is volledig mislukt.

Geschiedenis in herhaling.



Let maar op, ze vinden wel een smoesje.