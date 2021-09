ArcelorMittal en Shell blinken uit in bescheiden groene AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste woensdagochtend licht hoger, waarbij een deel van de openingswinsten werden kwijtgespeeld. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,4 procent op 789,65 punten.

"Met goede moed wachten beleggers op de Fed", aldus analisten van IG. "De markt verwacht inmiddels dat er een vooraankondiging zal zijn van tapering die in november zal beginnen en dat zal waarschijnlijk ook gebeuren."

De ogen van de markt zijn volgens IG daarom gericht op de ‘dot plot’. "De vorige dot plot werd gezien als nogal ‘hawkish’, de inschattingen van de rente waren dus relatief hoog of in ieder geval hoger dan verwacht. Er zijn verschillende visies op inflatie en de ene bankier maakt zich duidelijk meer zorgen dan de ander."

"De Fed staat voor een enorme uitdaging om te bepalen waar de rente de komende paar jaar heen gaat", aldus Steven Bell, hoofdeconoom van vermogensbeheerder BMO GAM. "De inflatie ligt nu boven de 4 procent. Als die opnieuw oploopt, zal de Fed serieus nadenken over een renteverhoging begin 2022", aldus Bell.

Verder wees Bell op "de heisa" rond Evergrande, waarover beleggers zich in de afgelopen dagen druk maakten. "Wat telt is niet óf het Chinese vastgoedbedrijf Evergrande deze week valt, maar in welke mate andere markten worden besmet. Tot dusver lijkt dit beperkt te blijven", zo stelde de econoom.

"Op een vreemde manier komt de crisis rond Evergrande Beijing zelfs wel goed uit. De autoriteiten willen buitensporige vastgoedspeculatie al langer een halt toeroepen en bedrijven die de regels omzeilen hard straffen. Maar een zwakkere economie is allerminst welkom en rechtvaardigt een beleidsreactie."

Bell verwacht dat China voor het einde van het jaar met een beleidsreactie komt die verder gaat dan enkel liquiditeitsinjecties. "De aandelenmarkt zou dan moeten stijgen, en dat zou voor beleggers wel eens een goed verkoopmoment kunnen zijn. De structurele veranderingen in China zijn namelijk vanuit een breder maatschappelijk perspectief zeer welkom, maar hebben wellicht een drukkend effect op aandelen", aldus Bell.

De euro/dollar noteerde op 1,1720. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1726 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er 1,1712 op de borden.

De olieprijzen stegen met 1,7 procent. De markt is in afwachting van de wekelijkse Amerikaanse voorraadcijfers, die later vandaag verschijnen. Naar verwachting zijn de olievoorraden in de VS voor de zevende week op rij gedaald. Analisten rekenen gemiddeld op een daling van de handelsvoorraad ruwe olie met 3,8 miljoen vaten in de afgelopen week.

Naast het rentebesluit en de toelichting daarop door Fed-voorzitter Jerome Powell, zijn er vandaag ook cijfers over het Europese consumentenvertrouwen. Vanochtend werd al bekend dat het vertrouwen van Nederlandse consumenten licht verbeterde in september.

Stijgers en dalers

In de AEX waren grondstoffenfondsen vandaag populair. Zo won ArcelorMittal 4,6 procent, terwijl Royal Dutch Shell 1,9 procent won. Just Eat Takeaway.com leverde daarentegen 1,9 procent in.

In de AMX gingen grondstofaandelen ook aan de leiding. AMG en Aperam stegen circa 3,5 procent. Galapagos verloor 1,2 procent.

Onder de kleinere aandelen won Forfarmers 2,8 procent op 4,23 euro na een adviesverhoging van KBC Securities. Het advies ging van Houden naar Accumuleren, maar het koersdoel werd wel verlaagd van 5,50 naar 4,75 euro.

Op lokaal niveau viel een koerswinst van 6,6 procent op voor Brill.