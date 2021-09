Onderdeel Evergrande betaalt rente op tijd

Hahaha 30 miljoen, er moeten miljarden aan rente betaald worden, kijken of dat dan ook lukt. De 'media' berichten over deze 30 miljoen alsof het probleem bij Evergrande eigenlijk al is opgelost... Die publiceren gewoon de persberichten zonder verder commentaar.



Als belangstellende belegger (niet in Evergrande) snap je in ieder geval wel dat je geen idee hebt van de omvang van de problemen bij Evergrande en de verdere Chinese economie. Maar als je uitzoomt zie je eigenlijk alleen maar problemen (sorry Elon Musk), dus dan is het wel logisch om te verwachten dat dit helemaal mis gaat. Ik zit sinds vorige week niet meer in aandelen, dus wel cash, wat crypto en verder fysiek goud en zilver (in opslag) als hedge, want die edelmetalen zijn jarenlang achtergebleven. Als er echt een nieuwe crisis komt zullen goud en zilver toch in ieder geval stabiel blijven en mogelijk ook wat gaan stijgen, alhoewel dat dan waarschijnlijk alleen de toenemende inflatie compenseert.