AEX sluit lager

"“Evergrande is te groot om te klappen”, volgens vermogensbeheerder Fred van Deijck van Bustelberg Effectenkantoor, die ook geen grote besmettingsgolf verwacht. “Het is een lokaal probleem, de meeste schulden zitten breed gespreid”, aldus Van Deijck."



Van Deijck heeft dan ook alle baat bij een rustig beursverloop.



Vandaag hebben wij kunnen zien dat de ellende in China meer schade aan kan richten dan de jubelaars nu vermelden. Inmiddels wordt steeds meer duidelijk hoe volledige segmenten worden geraakt wanneer Evergrande omvalt en doordat er ook veel consumenten worden geraakt zal dit niet ten goede komen van het investeringsgedrag van diezelfde mensen.



De hand gaat op de knip en we weten wat er daarna gebeurt. Na het vallen van grote vastgoednamen zullen bouwbedrijven niet lang daarna ervaren hoe het is wanneer de geldput opdroogt.



Ik snap niet hoe sommigen nu nog kunnen volhouden dat iets "te groot is om te klappen", de Chinese overheid houdt de kaken stijf op elkaar dus hoe kun je dit weten. Dit kun je alleen roepen op basis van historische gebeurtenissen alleen ziet de wereld er heden ten dagen volledig anders uit.



Het 'goede' nieuws lijkt steeds krampachtiger geschreven te worden, van realisme lijkt geen sprake meer te zijn. Het dorp staat in de fik maar het nieuws gaat over dat éne huis wat men aan het blussen is.



Op RTLZ krijgen ze het zelfs voor elkaar om dit alles een positieve draai te geven. Jaja, koop die dip maar. De dead cat bounce zit er ook nog aan te komen (welke altijd over het hoofd gezien lijkt te worden).



Deze is ook leuk:

""Ook in China wil men inflatie vermijden", aldus Van Deijck. "Maar ook hier blijven de vooruitzichten onveranderd: de vraag blijft de komende jaren hoog.""



De vraag zakt juist in, deze ellende zal wereldwijd de kop opsteken, en dus is de vraag, wat is voor van Deijck "de lange termijn"? Als hij het heeft over een termijn van 4 jaar heeft waarna de vraag weer hoog is dan geloof ik dat wel. Tot die tijd is te onzeker wat er gaat gebeuren.



Congestie in de havens, oplopende inflatie, wegvallende bouwprojecten (wanneer het vastgoed valt). Als je dat in ogenschouw neemt dan is dit artikel iets te positief. Ik heb de waarheid zeker niet in pacht maar wat hier wordt geschreven strookt niet met de gebeurtenissen van de afgelopen week.