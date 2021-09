Beursupdate: AEX lager van start gegaan

We gaan de (nood)uitgang opzoeken, kon niet anders.

Index is veel te hard gestegen, lekker de komende weken uit laten razen en dan langzaam weer instappen.

Net zoals de voorgaande 300 keer dat dit is gebeurd.

Denk eraan, de duurste woorden op de beurs, this time it is different. Nee dus het is al 100 jaar hetzelfde ;-)