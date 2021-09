Europese beurzen openen naar verwachting flink in het rood

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een lagere opening tegemoet. In Hongkong gaat de beurs vanochtend stevig in het rood vanwege zorgen over de noodlijdende Chinese projectontwikkelaar Evergrande Group.

Daarbij zijn beleggers ook nog een terughoudend in aanloop naar het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve op woensdagavond.

IG voorziet een openingsverlies van 85 punten voor de Duitse DAX, een min van 42 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 26 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn vrijdag hoger gesloten.

De Europese aandelenmarkten zetten vrijdag in eerste instantie de opwaartse trend van donderdag voort, maar kwamen in de loop van de handelsdag toch onder druk te staan.

De aandelenmarkten bewegen al de hele maand grillig, waarbij beleggers zich zorgen maken over het monetair beleid van centrale banken, de inflatie en de economische groeivooruitzichten.

"Het wordt steeds duidelijker dat er momenteel weinig richting is voor aandelenmarkten", zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "Beleggers zijn steeds vaker op zoek naar een verhaal, of het nu positief of negatief is, om de volgende stap te zetten en komen met lege handen thuis", zei hij.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat de consumentenprijzen in de eurozone in augustus sterk zijn gestegen. De inflatie bedroeg in augustus 3,0 procent.

De Britse detailhandelsverkopen zijn in augustus op maandbasis onverwacht gedaald met 0,9 procent. Op jaarbasis lagen de verkopen wel 4,6 procent hoger.

Bedrijfsnieuws

JPMorgan Cazenove vindt Royal Dutch Shell het meest aantrekkelijke Europese olie-aandeel, zo bleek vrijdag uit een rapport van de Amerikaanse zakenbank. "De waardering is te laag om te negeren", vinden de analisten. Er lonkt een opwaarts potentieel van meer dan 40 procent. JPMorgan heeft een Overwogen advies op Shell. Ook BP heeft een Overwogen advies en voor ENI en Repsol verhoogde de bank het advies vrijdag naar Overwogen. TotalEnergies werd juist van de kooplijst gehaald en Equinor werd zelfs op de verkooplijst geplaatst. Shell daalde circa 1,0 procent, terwijl BP circa 0,7 procent lager noteerde en ENI 0,5 procent verloor. Repsol noteerde circa 0,9 procent lager en TotalEnergies daalde 1,0 procent.

Novartis heeft positieve resultaten geboekt met een Fase 3 studie met prostaatkankerbehandeling 177Lu-PSMA-617. Het aandeel verloor desondanks 0,5 procent.

BNP Paribas Fortis heeft 2,2 miljoen aandelen in Euronext verkocht tegen een prijs van 101,00 euro per aandeel, zo schreef persbureau Reuters vrijdagochtend. Euronext leverde 2,0 procent.

In Frankfurt ging Continental aan kop met een koerswinst van ruim 1,0 procent, Siemens Energy steeg 0,8 procent, terwijl BASF ruim 3 procent daalde en Deutsche Post 2,5 procent verloor.

BASF heeft de handen ineen geslagen met het Chinese Contemporary Amperex Technology, één van de grootste batterijproducenten ter wereld, voor de ontwikkeling van een duurzame waardeketen voor batterijen.

In Parijs steeg Alsom ruim 2,5 procent en Kering steeg ruim 1,5 procent, terwijl ArcelorMittal met een verlies van ruim 4,0 procent onderaan bungelde.

In Londen gingen de mijnbouwers weer omlaag. Zo verloor Anglo American ruim 7,5 procent en BHP bijna 5,0 procent. UBS kwam met verschillende taxatieverlagingen voor de sector en plaatste Anglo American op de verkooplijst.

Euro STOXX 50 4.130,84 (-0,9%)

STOXX Europe 600 461,84 (-0,9%)

DAX 15.490,17 (-1,0%)

CAC 40 6.570,19 (-0,8%)

FTSE 100 6.963,64 (-0,9%)

SMI 11.935,53 (-0,8%)

AEX 789,49 (-1,1%)

BEL 20 4.133,21 (-0,4%)

FTSE MIB 25.709,56 (-1,0%)

IBEX 35 8.760,90 (+0,3%)



AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures maandag ook stevig in de min.

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag lager gesloten.

De koersen kelderden deze week, waarbij beleggers worstelden met gemengde economische data uit de VS en China en de verspreiding van de deltavariant van het coronavirus.

Data lieten deze week eerste tekenen zien van een afnemende inflatie, een onverwachte stijging van de detailhandelsverkopen, maar ook een lichte stijging van het aantal eerste steunaanvragen voor een werkloosheidsuitkering.

"Wat deze week ons vertelt, is dat er in de nabije toekomst sprake zal zijn van een hobbelige normalisatie. Al deze gemengde gegevens plaatsen ons een beetje in het ongewisse", zei marktanalist Ludovic Subran van Allianz. "De terugkeer van volatiliteit, in deze min of meer tussenperiode, is zeer waarschijnlijk", zei hij.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag in de VS bekend dat het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie in september is gestegen. De index voor het consumentenvertrouwen steeg van 70,3 eind augustus naar 71,0 halverwege deze maand.

Een oktoberfuture voor een vat ruwe olie sloot vrijdag 0,9 procent, ofwel 0,64 dollar, lager op 72,61 dollar op de New York Mercantile Exchange. De olieprijs steeg op weekbasis 3,2 procent.

Op macro-economisch vlak staat maandag in de Verenigde Staten slechts het vertrouwen van huizenbouwers in september geagendeerd.

Bedrijfsnieuws

Invesco is in gesprek over een fusie met de vermogensbeheerdivisie van State Street Corp. Dit schreef The Wall Street Journal op basis van bronnen.

US Steel plant de bouw van een nieuwe fabriek als de staalprijzen blijven stijgen. Het aandeel daalde bijna 8,0 procent.

GM is van plan om fabrieken langer stil te laten staan vanwege een tekort aan chips. Het aandeel noteerde circa 0,5 procent lager.

S&P 500 index 4.432,99 (-0,9%)

Dow Jones index 34.584,88 (-0,5%)

Nasdaq Composite 15.043,97 (-0,9%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden maandag in rood, althans, de markten die geopend zijn. Evergrande gaat hard onderuit en neemt onder meer verzekeraars mee in zijn val.

Nikkei 225 30.500,05 (slotstand 17 sept)

Shanghai Composite 3.613,97 (slotstand 17 sept)

Hang Seng 23.955,18 (-3,9%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1713. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag bewoog het muntpaar nog op 1,1731 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,1732 op de borden.

USD/JPY Yen 109,90

EUR/USD Euro 1,1713

EUR/JPY Yen 128,73

MACRO-AGENDA:

08:00 Producentenprijzen - Augustus (Dld)

16:00 Vertrouwen huizenbouwers - September (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten