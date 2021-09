Evergrande betaalt schulden terug met vastgoed - media

Bij meer dan de helft van die ABM berichten kloppen de cijfers niet, het lijkt mij nu ook iets te veel.



Via een chat app vernemen dat je je kunt melden voor een fysieke verrekening, zeker vernieuwend.

De Chinese overheid gaat zich er dus niet in mengen constateer ik, de markt gaat dus vannacht/morgen zijn werk doen.



Ik kan me niet voostellen dat Hongkong en China omhoog gaan op dit item, het vertrouwen staat op het spel, de geloofwaardigheid.



Maar ach! we hebben al gekkere dingen gezien, morgen +3% op de goede afloop en slimme constructie, iedereen weer blijk.



Bij dieprood verre oosten morgen vroeg gaat Europa zeker mee naar beneden.



Nog maar een week geleden kwam de NRC met een artikel over dit bedrijf, goede journalistiek trouwens.



Maar als je de koersgrafiek van het laatste jaar ziet met hele scherpe zaagtanden zie je dat het verschil tussen hoop en vrees sterk afwisselde.



De wil om China bij te staan is nergens aanwezig, niet uit Europa en zeker niet uit de VS!