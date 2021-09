Europese beurzen openen naar verwachting in het groen

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een hogere opening tegemoet, ondanks een lager slot op Wall Street en tegenvallende Chinese cijfers.

IG voorziet een openingswinst van 21 punten voor de Duitse DAX, een plus van 12 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 7 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen sloten dinsdag verdeeld na een gemengde reactie op meevallende inflatiecijfers uit de Verenigde Staten.

De markt keek vooral naar de Amerikaanse consumentenprijzen. Deze stegen 0,3 procent in augustus en de kerninflatie, zonder voeding en energie, steeg met slechts 0,1 procent. Economen rekenden op 0,4 en 0,3 procent.

Op jaarbasis bleef de inflatie hoog, met 5,3 procent, maar volgens Philip Marey van Rabobank blijft het beeld overeind dat de Federal Reserve schetst, dat de hoge inflatie tijdelijk is. Het cijfer geeft dus geen reden om eerder te gaan 'taperen' en dat is goed voor aandelen.

Na een positieve eerste reactie op Wall Street, zakten de koersen weer weg na het inflatiecijfer, omdat de onderliggende prijsontwikkeling mogelijk toch wijst op meer aanhoudende inflatiedruk.

De Britse werkloosheid daalde in juli naar 4,6 procent maar bleef hoger dan voor de coronacrisis.

Bedrijfsnieuws

De halfgeleidersector had de wind in de rug. In Frankfurt was Infineon een uitblinker met een koerswinst van 2,2 procent en in Parijs steeg STMicroelectronics zelfs 3,6 procent. In Amsterdam trokken ASMI en ASML de AEX hoger door 2,5 procent te winnen, en Besi meer 3 dan procent. In Brussel was Melexis met een stijging van 2,6 procent het best presterende aandeel.

Bierbrouwers hadden een lastige dag nadat Berenberg en Credit Suisse waarschuwden voor hogere inkoopkosten. Het Deense Carlsberg dat op de verkooplijst van Berenberg kwam te staan, werd 3,5 procent goedkoper. Heineken, favoriet bij Credit Suisse, en AB InBev, de voorkeursbrouwer van Berenberg, hielden de verliezen beperkt.

In Londen won JD Sports bijna 10 procent na veelbelovende cijfers. De uitbater van sportwinkels verwacht dit jaar tenminste 750 miljoen pond winst te boeken. De thuiswerktrend is goed voor makers van sportieve vrijetijdskleding.

Mijnbouwbedrijven hadden het moeilijker in Londen, onder invloed van zwakkere metaalprijzen. Rio Tinto verloor 2 procent, BHP 2,7 procent en Anglo American 3 procent.

Online supermarkt Ocado verloor 1,4 procent. Het bedrijf kampte afgelopen kwartaal met hogere kosten en de gevolgen van een brand.

DSM lijkt de tak Materials in de etalage te hebben gezet, een zet waar beleggers volgens ING al lang op hebben gewacht. Het aandeel sloot 4,5 procent hoger.

Euro STOXX 50 4.191,67 (+0,05%)

STOXX Europe 600 467,65 (-0,01%)

DAX 15.722,99 (+0,14%)

CAC 40 6.652,97 (-0,36%)

FTSE 100 7.034,06 (-0,49%)

SMI 12.097,28 (+0,19%)

AEX 797,71 (-0,41%)

BEL 20 4.172,77 (-0,41%)

FTSE MIB 26.027,07 (+0,39%)

IBEX 35 8.780,00 (-0,41%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag in het groen.

De Amerikaanse aandelenbeurzen sloten dinsdagavond lager en zetten daarmee de dalende trend door, ondanks een tamelijk geruststellend inflatiecijfer voor augustus.



De markt is begin september aan het dalen geslagen, door zorgen dat de stijgende aantallen besmettingen met de deltavariant van het coronavirus de economische activiteit kunnen drukken. Daarbij komt het besef dat de koersen van aandelen te lang zijn gestegen zonder een correctie.

"Ik hoor steeds meer voorspellingen van een correctie in de markt", zei Jack Janasiewicz, van Natixis Investment Managers Solutions.

Beleggers kregen voorbeurs de nieuwste inflatiecijfers uit de Verenigde Staten gepresenteerd. De consumentenprijzen stegen in augustus conform de verwachtingen, met 5,3 procent op jaarbasis. De kerninflatie van 4,0 procent op jaarbasis was lager dan de 4,3 procent een maand eerder.

Inflatiecijfers worden nauwlettend gevolgd, omdat ze bepalen of de Federal Reserve zijn beleid van goedkoop geld eerder of later gaan terugdraaien. De cijfers van dinsdag zullen de plannen van de Fed waarschijnlijk niet veranderen, zei Janasiewicz.

Sommige beleggers maken zich zorgen dat de hoge inflatiecijfers langer zullen duren dan de Federal Reserve verwacht. De centrale bank rekent erop dat de hoge inflatie door tijdelijke factoren wordt veroorzaakt.

"Het is moeilijk voor ons om te zeggen 'Nou mensen, dit is allemaal tijdelijk en in januari 2022 zal alles weer normaal zijn'", zei econoom Carsten Brzeski van ING. "Elk datapunt dat aantoont dat de inflatie meer dan tijdelijk is, brengt ons dichter bij tapering."

Het rendement op tienjarige Amerikaanse staatsleningen daalde fors na het inflatiecijfer, van 1,323 procent naar 1,286 procent.



Bedrijfsnieuws

Casino-aandelen daalden nadat de regering van Macao liet weten de regels om gokken aan te halen. Macao is een belangrijk Aziatisch centrum voor gokliefhebbers. Wynn Resorts verloor 11 procent en Las Vegas Sands daalde 10 procent.

Apple presenteerde zijn nieuwe iPhone 13, naast een nieuwe Apple Watch, iPad en iPad mini. De nieuwe telefoon krijgt beter camera- en videomogelijkheden, een grotere batterij, snellere chip. Het aandeel Apple sloot 1 procent lager na de presentatie.

Oracle heeft in het afgelopen kwartaal een hogere omzet geboekt, terwijl de winst eveneens steeg. Ook de winst per aandeel viel hoger uit dan voorzien. Het aandeel verloor bijna 3 procent.

Boeing heeft zijn marktprognoses voor de komende tien jaar verhoogd van 8,5 biljoen naar 9 biljoen dollar. Dit bleek dinsdag uit een update van de vliegtuigbouwer uit Chicago. De fabrikant noemde het bemoedigend dat er zo snel coronavaccins op de markt zijn gekomen en passagiers weer terug in het vliegtuig stappen. Boeing eindigde 1,3 procent lager.

S&P 500 index 4.443,05 (-0,57%)

Dow Jones index 34.577,57 (-0,84%)

Nasdaq Composite 15.037,80 (-0,45%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag verdeeld. In China bleken zowel de detailhandelsverkopen als de industriële productie minder hard gestegen dan voorzien door economen.

Nikkei 225 30.521,17 (-0,5%)

Shanghai Composite 3.673,86 (+0,3%)

Hang Seng 25.259,66 (-1,0%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1803. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1807 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,1821 op de borden.

USD/JPY Yen 109,61

EUR/USD Euro 1,1803

EUR/JPY Yen 129,39

MACRO-AGENDA:

04:00 Industriële productie - Augustus (Chi)

04:00 Detailhandelsverkopen - Augustus (Chi)

08:00 Inflatie - Augustus (VK)

08:00 Producentenprijzen - Augustus (VK)

08:45 Inflate - Augustus def. (Fra)

11:00 Industriële productie - Juli (eur)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Importprijzen - Augustus (VS)

14:30 Empire State index - September (VS)

15:15 Industriële productie - Augustus (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 Hennes & Mauritz - Trading update (Zwe)

07:00 Inditex - Trading update (Spa)