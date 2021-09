'ABN Amro op zoek naar overnameprooi'

Tussen de regels door; het moet hier gaan om window dressing (op een gehuurd pand, gheheheehe). GS doet net of ABNAMRO geld nodig heeft om de wereld te bestormen, terwijl ze net de stroppenpot hebben leeggekiept om de laatste aandeelhouder zijn high risc dividend te kunnen betalen.

In feite is GS in de arm genomen om, met een mooi verhaal aandelen uit te geven om de volgende rente compensatie, de huur en een beetje dividend mee te kunnen betalen. Herinnert u zich Imtech nog??

Helaas, wat was, was, meer is het niet meer..

RIP AbnAmro