Bijna 224 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

Je weet nooit wat je van die chinese cijfers moet geloven, als ze kloppen, dan hebben ze daar de zaak weer onder controle, maar we kennen china als een land dat graag zijn eigen zak vol liegt, dus ik twijfel!!

Het beursje blijft hier in europa redelijk corona proof, over amerika twijfel ik ook, die veel te dikke yankees met hun ongezonde leef en eet gewoonten zijn wel hele makkelijke slachtoffers voor het virusje!!

Mijn porto geeft van de week een redelijk gezond beeld, mijn schaduw porto stond flink rood, bij mij kleurde in hoge mate door besi, de boel toch nog aardig groen +1,5%, het aexje kwam niet verder dan -0,13%!!

De halvering van post nl om de super hoge container prijzen, richting besi lijkt geen verkeerde zet te worden, het uitbreiden van shelletjes geeft wel minder verlies dan postje,die gaf 2,10% prijs, shelletje 0,69%, dat zal wel komen door ida schade, toch wil ik shelletje tot 18€ bij blijven kopen, omdat ik hem zie als het nederlandse groei dividend aandeel, ik verwacht zowel koerswinst tot 20€, alsook div verhoging tot 30 dc, slimbeleggen gaf gisteren nog aan hoe de amerikaanse groeidivers met kop en schouders op termijn boven de rest uitsteken, wat shelletje betreft ben ik als echte klimaatman, ik vlieg nooit, toch zo nuchter, dat we eenvoudig niet zonder olie en gas kunnen tot zeker 2030, gelukkig blijkt hun prikdwang voorlopig beperkt tot de olie platforms, anders zou de altijd sociale oliereus echt niet meer bij mij passen, ik heb een bloedhekel aan aso bedrijven, vandaar dat ik voor de chipjes bijna altijd voor besi kies, zij hebben het meest sociale beleid, richting personeel en aandeelhouders!!

Post nl staat ook hoog op de sociale ladder en 1 van de winners kpn, eveneens, postje zal vast niet welvaren bij waanzinnig hoge vervoersprijzen voor containers, iedereen zal wel het nodige gaan merken aan de pakketprijzen, het kon wel eens inflatie aanjager nr 1 worden!!

Kpn zal heus niet aan de concurrenten ten ondergaan, met de stevige uitrol van glasvezel, verlagen ze hun openrationele kosten flink, terwijl de data vraag sterk toeneemt, ik denk dat ik van het aperam div er nog maar een stelletje bijkoop!!

aperam wil trouwers het div progressief gaan verhogen, dat klonk mij natuurlijk als muziek in de oren, het mag natuurlijk ook wel, want als je hem nu koopt is het div rendement povertjes!!

De vuilboeren zaten van de week in de achtbaan; steil omhoog, maar helaas, later weer een heel stukje omlaag, ik denk dat een mindere pakkettenvraag, de kartonprijzen, ook wel eens af kunnen gaan remmen!!

Koper ging gisteren maar liefst 17dc omhoog op de metaal beurzen,nu alles elektrisch moet zal er een giga tekort aan dit rode goud ontstaan en een kopermijn start je niet zomaar even op, dat duurt meestal een jaar of 8!!

Japan dupt al over de vraag; hoe kunnen we het steendure koper, zoveel mogelijk vervangen voor aluminium, moter wikkelingen zijn vaak al van verkopert alumium, trafo wikkelingen ook, ik denk dat het een nog veel hogere vlucht gaat nemen, nu ja ons recykling bedrijf zal er zeker wel bijgaan varen, want ik verwacht, dat onze super recykling specialist; Dalm de prijzen voor de beide metalen naar ath gaat opschroeven!!

Vandaag rust op de tuin, alle werk voor het laatste groeiseizoen is klaar, het uiterst groeizame weer zorgt voor topoogsten van de wijd en breed beste medicijnen tegen corona, de viroloogjes noemen ze nooit, daar verdienen ze niks aan, vandaar!!

Morgen kunnen we het beeldscherm weer een rustdag gunnen, live aanwezig in de erediensten is heerlijker en eigenlijk onvervangbaar, genieten van dat oude betrouwbare Woord, dat wat de toekomst betreft, steeds meer in vervulling gaat, dat WOORD omlijsten met schoon Psalmgezang, liefst op de bovenstem vind ik heerlijk!!

Maandag hoop ik dat de nederlandse div spaarpot shell, nu eindelijk eens de torenhoge olie en gasprijzen achterna gaat en niet alleen groener richting het klimaat gaat staan, maar een helder groene koers is zo zoetjes aan, ook meer dan welkom!!SJALOOM!!!