Shell overweegt verplichte coronavaccinatie voor werknemers

quote: G.errit@ schreef op 9 september 2021 13:55:

staan ze dan ook garant voor de eventuele bijwerkingen voor in het geval dat je arbeidsongeschikt raakt of eventueel overlijd, astra Zeneca gaf bloedproppen

Je stelt het alsof iedereen die AZ kreeg bloedproppen kreeg, terwijl dit in werkelijkheid wat, 1 op de 100.000 was? En dan weet ik nog niet eens hoe zich dit verhoudt tot de controlegroep.Zet 1 miljoen mensen op een rij, geheid dat er minimaal 1 sterft binnen een dag.Als van een 2e rij mensen ook 1 op de miljoen na de prik binnen een dag sterft, komt dat dan door die prik of door iets anders?Met je achterliggende punt kan ik nog wel meegaan, je verplicht het, dus dan kom je ook maar over de brug als je die ene pechvogel bent. Maar met hoe je het opschrijft ben ik het niet eens.Blijft trouwens dat dit slechts een verkennend document is. Ieder goed bestuurder verkent ALLE opties, ook al denk je het in beginsel niet uit te gaan voeren. Dus eerst maar eens zien of ze het daadwerkelijk gaan besluiten. Wat ik voor de boorplatforms, met een op elkaar gepakte groep mensen en beperkte medische voorzieningen, nog niet eens zo heel raar vind. Als je daar opeens heel snel achteruit gaat en aan de beademing moet, is een ziekenhuis wel heeeeel ver weg....