Ruim 220 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

4,5 miljoen mensen overleden, in anderhalf jaar tijd, op een wereldbevolking van 7,7 miljard mensen. Dat is 0,06% van de wereldbevolking.



Er gaan jaarlijks ca. 60 miljoen mensen dood wereldwijd. Aan een deel van die doodsoorzaken (bijna 2% sterft bijvoorbeeld aan diarree) valt heel erg makkelijk iets te doen. Met slechts een fractie van het geld dat we hebben uitgegeven om het rijke westen te "redden van Corona" zouden we in andere delen van de wereld veel meer mensen kunnen redden. Met slechts een fractie van het geld!



Gelukkig kijken we met z'n allen niet verder dan onze neus lang is en hoeven we niet zo "wereldwijd" te denken. Snel veel geld uitgeven dus aan een derde ronde vaccinaties en dat geld zeker niet uitgeven aan derde wereld landen (waar vervolgens vele jonge levens gered kunnen worden).



Ga zo door Johns Hopkins instituut! Blijf ons dagelijks voorzien van de Corona-updates zodat we gefocust blijven op dat wat er echt toe doet! Onszelf!