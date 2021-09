Beursupdate: AEX op Wall Street

Nou, het is maar te hopen, dat de echte Max niet zo'n bleeder maakt, dan mijn maxje shell, die vloog gisteren weer keihard de ballenbak in, oorzaak;de amerikaantjes vertikken het massaal, om met hun super confortabele uitkeringen, weer aan de slag te gaan!!Mogelijk 2e oorzaak; onze pensioen fondsen vinden het nodig, om hun kip, die de komende tijd zeker gouden eiren gaat leggen; shelletje, als de grote klimaat verwoester af te danken, het AD wijdde er een hele pagina aan vanmorgen, gelukkig ontbrak in dit verhaal 1 van de beste pensioen fondsen; het bouwpensioenfonds, zij staan altijd bij de eerste 3 qaua prestaties voor hun leden, ook een aantal kleinere fondsen, vonden mee denken met shell, een betere weg naar meer groen, nu, dat lijkt mij een schot, volledig in de roos, voorlopig ging olie van de week 1% hoger en gas zelfs meer dan 8%, shelletje zwemt straks in de centen, waarvan ze zeer zeker een aanzienlijk deel zullen inzetten om te vergroenen, terwijl ze wereldwijd, al in de top 5 staan van groenste olieboeren, arme werknemertjes in ruste, die bij die blinde pensionado's zijn aangesloten!!

Mijn oude vlammetje had van de week 1 van de roerigste weken uit zijn beursgeschiedenis, een prachtig artikel van Paultje over de topkansen van besi, nog meer dan de andere chipjes, dreef de koers tot aan de 80€ op, een negatief advies van een zakenbank waarvan de naam met Beren begint, dat kan nooit veel zijn, vernielde de pret, amerika deed besi gisteren als enige chipper verongelukken, nu ja, we weten het zo langzamerhand wel, dat de beste bedrijven, met de mooiste dividenden, op de beurs achteloos in de kliko worden geknikkert!!

Aperam deed het van de week ook slecht -3,97%, terwijl Dalm de prijs van rvs verhoogde naar ath; 1,30/kg, helaas valt oud ijzer lelijk van het podium, daar is in korte tijd al weer 4cent af;nu nog 22c,nog niet slecht, maar ik hoop toch, dat die luie amerikaantjes, gewoon weer aan de slag gaan, om veel hoge snelheids spoorlijnen te bouwen, dat is veel minder slecht voor ons klimaat, dan die uitermate smerige duiktuigen, bijkomend voordeel; bij ons geliefde Dalmpje zal de prijs dan spoedig naar 30c gaan,nou daar kun je leuke groene dingen mee doen!!

Van de kleintjes kwam alleen de vuilboer; renewi groen, de enigste bij mij van de week, zij varen wel bij de toenemende grondstoffencyclus!!

Voor post nl heb ik het sein op oranje gezet, de giga hoog stijgende container vervoer prijzen, van uit china, konden wel eens een hele lelijke knik in de pakketten prognoses gaan geven, meer dan 50% van de pakkies komt uit china, als die chineesjes niet op onconventioneele wijze deze duurte gaan compenseren, dan zou het hun ekonomie wel eens hard kunnen gaan raken!!

Kpn hield de traditie in stand; hij staat heel de week in de top 3 van de meest verhandelde fondsen op de beurs, maar er gebeurd gewoon niets!!??

Vandaag veel onkruid op den akker richting de composthoop sturen, vroeger was dit in september niet meer nodig, omdat de groei sterk terug viel,maar de klimaat opwarming zorgt er voor dat je nu wel tot half november moet schoffelen,pluspunt is, dat het oude tuindersgezegde; geen rugt, geen vrucht, volledig bewaarheid wordt, zeer veel effectieve corona soldaten, gaan richting de keuken, de praktijk bewijst, dat ze optimaal werken, of al die prikjes dat ook doen, dat zullen de komende maanden zichtbaar maken, misschien was de zon wel de beste corona bestrijder!!

Morgen mogen we weer gaan genieten van het schatrijk makende lieflijke Evangelie, voor straatarme verloren zondaren, als dank mogen we die hele blijde boodschap, heerlijk omlijsten met Psalm gezang en geestelijk lied!!

Maandag hoop ik dat shelletje een plan lanceert, om alle supertankers vol te leggen met zonne panelen, voor en achter een neerklapbare windmolen erbij, een paar enorme,op en afschakelbare elektro motoren op de schroefassen erbij, dat zou nog eens een stap in de groene richting zijn!!, misschien heroverwegen die grote pensionado's hun minder slimme plannetjes dan wel, in de praktijk kan je bij de grootste vervuilers de grootste winst behalen, dat geldt niet alleen de centen, maar juist ook richting een beter klimaat!!SJALOOM!!!