Correctie: Beursblik: HAL zet oorlogskas aan het werk

Vreemd overname. De huidige koers van TechnipFMC is 5,67 euro!!!, HAL betaalt dus circa 100% meer. In juni stond het nog wel even op 10,56. Lijkt mij een slechte aankoopprijs als je het nu voor de helft kunt kopen.

Ook zijn de resultaten van dat bedrijf nogal slecht de laatste jaren (steeds grotere verliezen sinds 2018), waardoor ik er niet zou instappen, en of het dan extra winst oplevert is ook nog maar de vraag, het is ook in Q1 van 2021 nog steeds verliesgevend.