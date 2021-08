Lichte omzetstijging voor Boskalis

(ABM FN-Dow Jones) Boskalis heeft in het eerste halfjaar een licht hogere omzet gedraaid en er werd weer winst geboekt. Dit bleek dinsdagochtend uit cijfers van de maritieme dienstverlener.

"We kijken terug op een sterk eerste halfjaar met een forse toename van het resultaat. Zeker in het licht van de nog altijd knellende COVID-19 maatregelen, wereldwijd, is dit een prestatie van formaat", aldus CEO Peter Berdowski van Boskalis. Vooral de Dredging-activiteiten ondervinden last van de aanhoudende reisbeperkingen en quarantainemaatregelen. "Qua vooruitzichten ziet de scheepsplanning er veelbelovend uit met de aanstaande start van het grote werk in de Filipijnen. Gelet op de verwachte hoge vlootbezetting hebben we in het eerste halfjaar extra onderhoud uitgevoerd zodat de hoppers straks volop aan de bak kunnen", aldus de topman.

Offshore Energy heeft juist een "zeer sterk" halfjaar achter de rug, zo stelde Berdowski. Verder wees hij op op een nieuwe recordstand van de orderportefeuille. "Met ruim 5,5 miljard euro biedt deze een gezond fundament aan werk en vlootbezetting voor de komende jaren." Een jaar eerder was de orderportefeuille nog 5,3 miljard euro.

"Daarnaast kunnen we selectiever zijn bij het aannemen van nieuw werk. Zo kijken we met meer vertrouwen naar de tweede helft van het jaar en de jaren die volgen", aldus de CEO.

De omzet steeg in het afgelopen halfjaar op jaarbasis van 1,26 naar 1,32 miljard euro, terwijl de EBITDA uitkwam op 226 miljoen euro. Dit was een jaar eerder nog 204 miljoen euro.

Onder de streep restte een nettowinst van 72 miljoen euro tegen een verlies van 96 miljoen euro in de eerste zes maanden van 2020.

Outlook

"Na een operationeel sterk eerste halfjaar en gelet op de orderportefeuille staat Boskalis er goed voor", aldus het bedrijf. "Het tweede halfjaar zal zeker nog in het teken staan van het zo goed mogelijk uitvoeren en opstarten van projecten gegeven de stringente COVID-19 beperkingen in met name het Verre Oosten."

Bij Dredging & Inland Infra zullen het werkvolume en de vlootbezetting naar verwachting toenemen, terwijl bij Offshore Energy de portefeuille een goede basis biedt voor een stabiel tweede halfjaar. Bij contracting is de succesvolle afronding van de eerste installatiecampagne op het offshore windproject Changfang & Xidao in Taiwan van belang. Bij services zijn de vooruitzichten bij Marine Transport & Services ondanks COVID-19 gunstig en levert de offshore windmarkt over de volle breedte van de divisie veel werk op.

Boskalis verwacht, uitgaande van de vlootplanning en werken in portefeuille, en onvoorziene (COVID-19) omstandigheden voorbehouden, dat het EBITDA niveau van het tweede halfjaar in lijn zal liggen met dat van het eerste halfjaar.

Voor geheel 2021 wordt verder een investeringsbedrag van circa 375 miljoen euro verwacht. Eventuele acquisities zijn hierbij niet inbegrepen. Dit bedrag ligt in lijn met het begin 2020 gepresenteerde meerjaren-investeringsprogramma waarbij een deel van de voorgenomen investeringen voor 2020 zijn doorgeschoven naar 2021 en 2022.

Correctie: om verlies van vorig jaar aan te geven.