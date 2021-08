Europese beurzen hoger rond middaguur

Ik noteer Adyen boven 2700. Hoe kan dit toch? Het bedrijf maakt een EBITDA van 272 miljoen in een half jaar, maar dat is nog steeds niet netto. Per jaar zou dat 544 miljoen zijn. Met 30 miljoen aandelen dus 18,1 euro EBITDA per aandeel per jaar zijn. Dat is dus 0,66 % EBITDA per aandeel. Zelfs al zouden ze in staat zijn de helft van de EBITDA als dividend uit te betalen dan is dat maar een schijntje. Ik kan me niet voorstellen dat een fundamentele belegger met zelfs een enorm vertrouwen in de toekomst voor dit aandeel dit voor een aandeeltje Adyen betaald. Dit moet bijna wel manipulatie zijn ten koste de arme zonderling die instaat is een, twee of drie aandeeltjes te kopen. Daarnaast ligt er concurrentie op de loer en loopt ook de groei er uit, nu iedereen zo goed als volledig elektronisch betaald. Hier moet toch eens door de beurswaakhond naar gekeken worden, dunkt mij.