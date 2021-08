DNB waarschuwt voor Binance

Actueel in London problemen, Fetch ai vermoed diefstal, Barclays ban was la eerder. Zie op de markets businessinsider site het crypto -heist-2021 bericht.



Een goed verhaal is op tokenstreet io , kijk naar 'what's going on with binance' te vinden.Onder andere is Binance in een lange rij aziatische landen in de ban, en in duitsland ook in de ban wegen verboden beleggingsistrumenten uitgave zonder geldig prospektus.



Vooral ook loopt er een onderzoek wegens de crash van de Binance beurs op 19 mei, wardoor verplichtingen uit derivaten niet uigeoefend konden worden en naar het schijnt tot een miljard aan uitbetalingen gespaard werd. Oftewel de beleggers om hun kontraktuele winst gebracht werden.



Er is een 'hemelse levenskracht' (Tai Chi) papier van de oprichter Changpeng Zhao, een Canadees-Chinees, uitgelekt met zijn filosofie. Wat alles zegt. De firma zou fiscaal op de Caymans zitten, maar volgens die link wordt dat daar ontkent. Hoeveel en op welke manier exakt ze geld verdienen is niet duidelijk.



Ook bij 0.3% op de transaktie omzet zijn het gigantische getallen, die uiteindelijk door de Cryptobelggers betaald worden.