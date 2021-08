Ruim 206 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

Correctie: ik weet niet zeker of het gebruikt wordt bij covid testen, maar het zou kunnen.



Uit jv2020 van Hydratec:

Bij Health zagen we juist een toenemende interesse in onze expertise met name op het vlak van MicroFluidics. Nieuwe aanvragen werden gedaan en lopende projecten kregen een versnelling.

...

Door middel van MicroFluidics wil men in de medische sector snellere point of care diagnoses kunnen toepassen. Daarvoor moet het gedrag van een druppel vloeistof gemanipuleerd en gecontroleerd kunnen worden in heel nauwe kanalen. Hiervoor leveren we nanoplates, kleine kunststof plaatjes met die precisie-kanalen. Inmiddels zijn enkele ontwikkelingen succesvol verlopen en is een begin gemaakt met reguliere productieopdrachten voor grote aantallen. Het opschalen daarvan is in volle gang. Deze ontwikkelingen hebben inmiddels ook geleid tot weer andere engineering opdrachten van aansprekende klanten.