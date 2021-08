Bank of England laat rente ongewijzigd

(ABM FN-Dow Jones) De Bank of England wijzigt zijn monetaire beleid niet, met een beleidsrente van 0,1 procent en een ongewijzigd opkoopprogramma. Dat maakt de Britse centrale bank donderdagmiddag bekend.

Bij de beleidsvergadering stemden alle acht beleidsmakers voor een ongewijzigde rente. Zeven van de acht stemden voor een ongewijzigd opkoopprogramma van 875 miljard pond. De tegenstemmer wilde dat het programma werd verlaagd naar 830 miljard pond. Sommige analisten hadden twee stemmen voor een afbouw van het opkoopprogramma voorspeld.

De centrale bank verwacht dat de economische groei in het derde kwartaal circa 3 procent zal zijn, wat lager is dan in mei nog werd verondersteld, door de verspreiding van de deltavariant van het coronavirus. De groei in het tweede kwartaal zal naar verwachting echter hoger dan verwacht uitvallen op 5 procent.

De inflatie in juni was 2,5 procent, wat 0,8 procentpunt hoger was dan in mei nog werd voorzien. Hogere grondstoffenkosten zijn hiervoor vooral verantwoordelijk. De Bank of England ziet de inflatie oplopen tot 4 procent in het vierde kwartaal.

De koers van het pond sterling reageerde volatiel op het rentebesluit, hoewel er niets veranderde, zei marktanalist Naeem Aslam van Avatrade. Volgens hem maakte de centrale bank duidelijk dat de optie van negatieve rente nog steeds op tafel ligt, maar de markt lijkt dat niet te geloven.

De koers van het pond steeg eerst van 1,3925 naar 1,3943 dollar en zakte toen weer tot 1,3918, maar uiteindelijk veranderde er weinig en stabiliseerde het pond op 1,3924 dollar.

Update: om commentaar en koersbeweging toe te voegen.