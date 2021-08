'Unilever van start met verkoop theedivisie' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Unilever

(ABM FN-Dow Jones) Unilever is van start gegaan met de verkoop van zijn theedivisie. Dit schreef persbureau Bloomberg woensdagavond op basis van bronnen. Het Brits-Nederlandse levensmiddelenconcern heeft contact gelegd met potentiële kopers en een eerste ronde van biedingen wordt verwacht in september. Volgens Bloomberg kan de divisie circa 4 miljard Britse pond opleveren, ofwel ongeveer 4,7 miljard euro. De verkoop is evenwel geen zekerheid en Unilever meldde bij zijn halfjaarcijfers in juli ook een aparte beursgang te overwegen, of een joint venture aan te gaan. Een jaar geleden stootte Unilever nog zijn theebedrijf Lipton af. Het concern is van mening dat de theemarkt weinig groeipotentieel biedt. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.