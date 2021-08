Canadese opdracht voor Fugro

Fugro is nog steeds olie, olie en nog es olie. Die windmolens en die canadese wegen-orders daar kunnen ze het sop in de kool nog niet mee verdienen. Hoe groter de afkeer van Olie hoe meer kans dat Fugro gewoon heeft om domweg failliet te gaan . Kunt beter in RD-shell zitten dan in Fugro ! Gelukkig heb ik bij Fugro optijd mijn verliesje gepakt en overgestapt naar FLOWTRADERS ! Daar krijg ik tenminste een heel fatsoenlijk dividend ! Moet ook wel goed zijn dat dividend, rekening houdend met de oplopende inflaties door al dat bijgedruk van de ECB en de FED. Gelukkig zit ik ook niet in RD Shell. Dividend is gewoon ook nu nog veels te mager en de koers is ook nog es te hoog gewaardeerd . 10 Euro koers voor RD Shell met een dividendrendement van 7% acht ik realistischer met het oog op de huidige toenemende inflatie waarbij uiteindelijk velen gewoon de pijp aan maarten geven en de te dure benzineprijs steeds meer in de ban doen.