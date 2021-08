Bijna 198 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

Vaccins Pfizer en Moderna duurder"





?? Farmaceuten Pfizer en Moderna hebben

de prijs van hun coronavaccins verhoogd

voor de Europese Unie.De prijs van een

dosis Pfizer-vaccin is gestegen van

15,50 euro naar 19,50 euro,meldt de

Financial Times.Moderna gaat 21,50 euro

per dosis rekenen,dat was 19,50 euro.



De prijzen liggen lager dan 24 euro per

dosis,de oorspronkelijk afgesproken

prijs,omdat er meer vaccin is besteld

dan verwacht,schrijft de krant.



Gebleken is dat de twee mRNA-vaccins

effectiever zijn dan de goedkopere

vaccins van AstraZeneca en Janssen.Een

bron van de FT stelt dat dat wordt

verzilverd met de prijsverhoging.