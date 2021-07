JPMorgan Cazenove verhoogt koersdoel Signify fors Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) JPMorgan Cazenove heeft dinsdag het koersdoel voor Signify verhoogd van 46,00 naar 54,00 euro bij handhaving van het Neutraal advies. Analisten van de Amerikaanse zakenbank maken zich vooral zorgen over de duurzaamheid van de marges bij digitale producten. "We hadden opnieuw een goed kwartaal verwacht, dankzij de hogere prijzen vanwege tekorten in de aanvoerketen en de sterke smart home-activiteiten, voordat er normalisering op zou treden", aldus de analisten. De marges bij digitale producten vielen lager uit dan verwacht in het tweede kwartaal en met een koersdaling van het aandeel van 15 procent in juli zijn de verwachtingen voor Signify nu realistischer geworden, zo constateerden de marktvorsers. De huidige waardering past ook beter bij de vrije kasstroom die het verlichtingsbedrijf realiseert. Als gevolg handhaafde JPMorgan het Neutraal advies, ondanks dat de ramingen van de bank voor de periode 2022/2023 onder die van de consensus liggen. JPMorgan mikte voorheen op een koersdoel voor 46,00 euro tegen december 2021, maar inmiddels gaat de bank uit van een koersdoel van 54,00 tegen juni 2023. Het aandeel Signify daalde dinsdagochtend licht tot 46,12 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.