Beursblik: winst Shell vervijfvoudigt

5.070 CCS-resultaat per kwartaal is 20,28 miljard CCS resultaat per jaar bij gelijkblijvende olieprijzen en volume. Dat volume zal met het opgang komen, op termijn, van het vlieg en weg verkeer -met name in de opkomende markten in Azie , alleen nog maar stijgen.

20,28 miljard CCS resultaat minus bijzonder kosten en belastingen zal zo'n 15 miljard zijn. Met 7,8 miljard aandelen betekend dat €1,92 winst per aandeel. Bij een koerswinst verhouding van 12 kom ik op een koers van €23 uit, En 12 is een zeer lage K/W verhouding in de huidige markt.