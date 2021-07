Beursupdate: AEX op Wall Street

Ja, de olimpische spelen zijn van start gegaan, het Japanse aandeel daarvan zal wel super dik donker rood staan; enorme kosten tegenover hele lage inkomsten!

Op de beurs moest je van de week ook wel weer de conditie van een topspeler hebben om niet te verongelukken, blijf zitten waar je zit, bleek weer de beste remedie na maandag, de paniek verkopers verloren weer veel knaken en wat nog erger is; ook meestal aandelen en dat is het grootste verlies dat je kunt lijden!!

Het kwam toch nog weer helemaal goed op shelletje na, vorige week gewaagde ik van mijn oude vlam besi, die nog nooit teleurgesteld heeft, nu dat deed hij van de week dus zeer zeker niet+7,38%, iedereen vond de chipjes heerlijk!! komende week komt besi en asmi met cijfers, nou, als je naar de koersreakties op het moois van intel en texas instruments kijkt, dan wordt het best nog spannend of mijn vlammetje de handjes op elkaar krijgt voor al het moois dat komt, want dat verwacht ik zeker!!

Wie het aex koersgrafiekje bekijkt ziet dat alleen arcelor een plusje krijgt, nu dat Dalm spul is wereldwijd niet aan te slepen, dat geeft leuke prijsjes voor de grote staalboeren en die recykling mieren profiteren er ook heel gezellig van, arcelor pluste 6,59%, dat kreeg aperam niet voor elkaar, maar met+4,69% ben ik ook heel dik tevreden!!

Tante pos stijgt altijd als er weer donkere corona wolken aan de horizon verschijnen, volgens mijn jongste dochter op ic in rotterdam, is daar de toestand nog heel goed te overzien!!

Kpn zou ook eigenlijk moeten profiteren van het olimpische geweld, maar in aanloop daar naar toe lukte dat toch niet, het vele malen grotere shell bakte er van de week opnieuw helemaal niets van -2,23% en dat terwijl de olieprijs volledig is hersteld van de dip en de gasprijzen naar giga hoogten stijgen,onbegrijpelijk, misschien dat het helpt, dat Bennetje van de week aankondigd dat Blokland International Building met de meeste spoed een verdieping op het geldpakhuis er bij moet bouwen, omdat de knaken gewoon niet meer te bergen zijn, je zal zien dat het klimaat er wel bij gaat varen en wij, arme geplaagde aandeelhoudertjes hopenlijk ook met een forse dividend verhoging; terug naar het oude goede normaal!!

Met renewi verdiende ik van de week super de super van 63,4 cent naar 6,60€, helaas verdampte 9/10 van mijn aandelen, nu ja, toch nog een winstje van 4% en wie de koperprijs in de gate houd, die ziet wel dat het gewoon bijna zeker hoger gaat!!

Vandaag weer aan de best mogelijke vaccinatie werken, die er is; gezonde brede veelzijdige voeding, het verontrust in zeer hoge mate, dat prikplicht er aan zit te komen, in mijn naaste omgeving is al 1 dode gevallen, binnen een week na prikken, 3 anderen zijn ernstig ziek geworden,1 heeft 14 daag op het randje van de dood gelegen, maar knapt nu gelukkig weer langzaam op, ik had al 100 x dood moeten zijn met mijn levensgevaarlijke blikjes jacht, maar de therapie van de SCHEPPER van Hemel en aarde werkt nog altijd perfekt, zonder 1 enkele bijwerking!!

Morgen mogen we weer echt er zijn; in Gods Huis, het meest fijne plek hier op aarde, heerlijk bijtanken bij de rust aanbrengende HEILAND, Zijn heerlijke Naam, meerstemmig loven, vind ik gewoon heerlijk!!

Maandag hoop ik dat ik het aexje weer kan vloeren, van de week lukte dat toch nog weer prima, maar dan moet shelletje wel eens een keer in alle opzichten de kleur van benzine krijgen; goud!! SJALOOM!!!