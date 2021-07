Bescheiden verlies AEX, maar enkele grote uitslagen

Er is toch een inflatie van 5 ,4 % in Amerika

Schrik wekend .

Met dit gegeven zou vroeger de rente boven de drie % staan .

Men kan de rente nit verhogen want dan valt gelijk een kaartenhuisjes alles in mekaar

de olieprijs stijgt al niet meer en bepaalde grondstoffen hebben hun pik gehad .

Nu maar hopen dat de inflatie wat minder naar voor komt

Gelijk je zegt moest men vastgoed echt door rekenen dan zaten we nog een pak hoger .

Een heel uitzonderlijk geval ,maar de renten gaat men kunstmatig laag houden .

Er zijn nog hopen en hopen geld nodig voor klimaat en infrastructuur .

Ze hebben nooit geluisterd naar Dragie .

Er is jaren een beleid met laksheid gevoerd geweest .

Al de heilige huisjes zijn er nog (vooral in Belgie )een grote schande