Inflatiecijfers bepalen komende beursweek

Inflatie, topvorming, bubble, stenen...wat je ook doet...Spreiden....ook crypto hoort daar bij...zal nog 10-20 jaar nodig hebben voor het overal voor wordt gebruikt maar het begin is daar.Beste uitleg van werking blockchain sofar.Blockchain heeft als voordeel waarheids toetsing/single source of truth. Bitcoin is hier de sterkste chain obv vermogen wat nodig is om deze omver te werpen (feitelijk onmogelijk), niet obv transactie snelheid/aantal idd.Simple het feit dat ik en vele wereldwijd, bedrijven en opverheden de BTC een waarde toerekend, maakt het waardevol. Lastig te bevatten, ja maar ook weer simpel. ....zelfde met schelpjes/goud klomp/tulpenbol etc. Echter BTC heeft extra voordelige eigenschappen; deelbaar, zonder tussenpersoon, (je kunt de grens overlopen met milijoenen, simpel met code in je hoofd- ja dit is vooruitgang!), overmaken over hele wereld binnen 30 min (3 blokken) en uiteindelijk, koppelen aan contract werkingen.Je bent eigen baas over je bitcoins mits niet op een beurs gestald (dus niets te maken met provider), dus zelf verantwoordelijk je keys veilig te bewaren, dit is nog lastig en heeft idd ontwikkeling/scholing nodig. Dit stuk is niet simpel en vereist zelfstudie.Deze ontwikkeling is niet te stoppen, heeft simpel teveel voordelen,. When in doubt zoom out! Elke dip maakt BTC sterker/geloofwaardiger.BTC, ETC, BNB, ADA, VET, LUNA, DOT, FLOW, DEFI (UNI,DODO, BAKE), teveel mooie dingen. ETH en VET hebben daadwerkelijk al veel toepassingen.Speculeren en ook bel;eggen ( Defi/staking/LP met inbreng liquiditiet, en nodes (POS) kun je beleggen)! Bv via een Vechain nodes waar je geweldig rendement maakt met een belgging van 10--50K (https://vechaininsider.com/guides/guide-to-vechain-nodes-and-node-rewards/)Educate yourself omdat het mooie toekomst zal zijn en voor je kinderen!!