ABN Amro ziet in cryptomunten geen beleggingscase

"ABN AMRO concludeert dat beleggen in cryptocurrencies nu nog te risicovol is, omdat er nog veel onduidelijkheden zijn."



Ik concludeer dat ABN AMRO zich onvoldoende verdiept heeft in cryptoccy waardoor er veel niet begrepen wordt.

Wanneer zou AAB cryptoccy minder risicovol vinden? Als de prijs minder volatiel is. Als je er via VISA mee kunt betalen. Als half Zuid-Amerika het tot wettig betaalmiddel heeft verklaard. Als half Afrika Cardano tot wettig betaalmiddel heeft verklaard. Als alle grote bedrijven een klein percentage bitcoin aanhouden. Misschien is er een flinke crash geweest of giert de inflatie, dan wel deflatie, door de westerse wereld. Dan is AAB bereid een rapportje te schrijven dat cryptoccy een nuttige aanvulling kan zijn op een goed gespreide portefeuille. Tegen die tijd kun je dan wat bitcoin kopen voor een half miljoen USD.