ECB zet inflatiedoel op twee procent - media

De ECB is al sinds begin 2015 non-stop aan het opkopen in de markt. Alleen van januari t/m oktober 2019 zijn ze even gestopt. Je zag toen ook gelijk de economie zwaar afkoelen en bewegen richting economische krimp. In oktober 2019 zijn ze daarom maar weer gestart om een echte recessie te voorkomen. Toen kwam Corona er nog even overheen een paar maanden later en werden de registers nog verder open gezet. In al die tijd is de inflatie nooit boven de 2% gekomen. Dit jaar gaan we het misschien even halen omdat 2020 natuurlijk een dramatisch jaar was. Dit zal echter gewoon een tijdelijk effect zijn, wat er vanzelf weer uitloopt wegens inhaalconsumptie. Deze aanpassing is leuk, maar het zal in de toekomst niks veranderen. Economisch groei, rente en inflatie zullen laag blijven in Europa. De boel vergrijst hier en innovatie wordt de kop ingedrukt, o.a. door de EU bureaucratische wet en regelgeving machine, waardoor MKB-ers meer tijd kwijt zijn aan compliance dan aan ondernemen. Om het over de one-size fits none Euro maar niet te hebben. Iedereen moet het maar voor zichzelf uitmaken, maar zelf probeer ik zo min mogelijk in Europa en in Euro's te beleggen.