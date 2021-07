Knot: inflatie is niet dood - media

[quote alias=rolo84 id=13538944 date=202107031315]

Ja dankie de koekkoek.



Waar blijft al dat geld dat in de economie gepompt wordt?

De markt is één grote spons die alles opzuigt (zie aandelenmarkt/huizenmarkt).

Maar ach...per definitie horen deze markten niet thuis in het mandje voor de berekening van inflatie.

[/quoteHier zit veel waarheid in

De koopkracht is gedaald maar als men artikels leest gaat alles spectaculair groeien .

Ik heb daar een andere mening over .

]