183 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

Ondanks alle juichen over de prikken, zie je de cijfers al maar meer oplopen, ik denk dat 1,5m afstand houden wijd en breed de meest effektieve maatregel is om corona in te dammen en de algehele weerbaarheid sterk verhogen, door gezonde veelzijdige voeding!!

Positief vind ik de nieuwe outlook van iex, alles mooi overzichtelijk, een behoorlijke toevoeging van belangrijke info, minder gedans en gespring van tussen springende advertenties, kortom; een mooie goede verbetering, proficiat iex!!

Nog een positief punt; ik heb de aex 5x verslagen, een ware top[b]prestatie, hij ging 0,06% voorwaarts,ik knalde 0,3% omhoog!!

Mijn giga overwinning zou nog veel groter zijn als gele truidrager besi niet allebei zijn banden lek reed en tegen de grond smakte op donderdag, toch viel het verlies nog mee omdat hij eerder in de week goed bezig was, hij daalde 0,83%, toch leverde drama donderdag gisteren al winst op, de dip aankoop op 68,32, steeg gisteren al naar69,14, Warretje had weer gelijk; bijkopen als het bloed door de straten loopt!!

Vroeger volgde shell aardig de olieprijs, maar van de week lukte dat niet, olie dik omhoog, shell naar beneden, hier geldt ook weer de beurswijsheid van die stokoude uncle sammer; geloof in je bedrijf, bekijk het op de langere termijn, nu de opmars van shelletje moet bijna zeker wel doorgaan, zowel olie alsook gas wordt steenduur, alleen de opmars van nieuw corona geboefte kan voor een kink in de kabel zorgen!!

Metaal zorgde voor groen op de beurs, vooral aperam had er zin in, nikkel speelt een hele belangrijke rol bij vergroening, dit raakt aperam positief, hij pluste2,43%, amg en mittal schreven ook leuk groen, mittal gaat in Belgie een eigen windmolen bouwen,kijk, onze bedrijven pakken wel aan, als nu dat stomme ruzie zooitje in den haag ook eens daadwerkelijk aanpakt,dan gaan we echt de goede kant op,ik hoorde van de week lovende woorden over de oplaadpunten op shell tankstations, het is goed geregeld daar!!

KPN schreef ook eens groen, zijn zuiderbuur heeft hem zeker positief besmet, die deed het nogal goed!

Het AD melde vanmorgen een teruggang in online winkelen, doordat ouderen weer daadwerkelijk naar ah en de jumbo gaan, zou postje daarom een pas op de plaats maken?

RENEWI scoorde heel leuk van de week,bij iex tellen ze die kleintjes niet mee, maar de groene vuilboeren gingen van 63,4 naar66,8 eurocent deze week, daar word ik best blij van!!

Oranje werd van de week al weer kreupel van het veld gedragen, mijn Oranjes zijn gelukkig nog kerngezond en daar in den haag staan zij positief hun mannetje, alleen hun kernenergie standpunt is diep verwerpelijk, nietige feilbare stervelingen behoren vol voor veilige krachten in de schepping te gaan; bouwen en bewaren, kernrampen zijn alleen niet op wereldcatastrofes uitgelopen, omdat die onbeheersbare troep de grond insmelt bij een ramp!!

De tuin vraagt vandaag ook om aandacht, langdurige kou en regen hebben de bonen opkomst nogal matig doen zijn, dus zullen we er boontjes bij gaan leggen, door de klimaat opwarming kan je tegenwoordig wel tot augustus boontjes leggen!!

Ook nog een paar klusjes voor Dalm opknappen, de hoge afzetprijzen voor oud metaal zorgt daar voor een ongewone aanblik; er is bijna geen oud metaal te zien, het gaat nog gebeuren, dat we onze oude metalenvangst, direkt in de klaarstaande vrachtwagens moeten gooien, denk ik!!

Morgen mogen we niet fysiek op het appel komen, jammer,niets is heerlijker dan de Boodschap van redding van een straatarme verloren zondaar, in het echt aan te horen en dan intens dankbaar, meerstemmig een loflied aan te heffen!!

Maandag hoop ik dat corona de pret niet opnieuw gaat bederven,maar dat amsterdam naar alpen hoogtes gaat stijgen!!SJALOOM!!!