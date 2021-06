AFM legt handel in turbo’s aan banden

Aandelen maximaal 5 niet 2 zoals ik het lees





MAXIMALE HEFBOOM, NAAR SOORT ONDERLIGGENDE WAARDE

a) 30 wanneer het onderliggende valutapaar bestaat uit om het even welke twee van de volgende valuta: Amerikaanse dollar, euro, Japanse yen, pond sterling, Canadese dollar of Zwitserse frank;

b) 20 wanneer de onderliggende index, het onderliggende valutapaar of de onderliggende grondstof wordt gevormd door:

i. een van de volgende aandelenindices: Financial Times Stock Exchange 100 (FTSE 100); Cotation Assistée en Continu 40 (CAC 40); Duitse aandelenindex 30 van Deutsche Bourse AG (DAX30); Dow Jones Industrial Average (DJIA); Standard & Poors 500 (S&P 500); NASDAQ samengestelde index (NASDAQ), NASDAQ 100-index (NASDAQ 100); Nikkei-index (Nikkei 225); Standard & Poor's/Australian Securities Exchange 200 (ASX 200); EURO STOXX 50- index (EURO STOXX 50);

ii. een valutapaar waarvan ten minste één valuta niet wordt genoemd onder a) hierboven; of

iii. goud;

c) 10 wanneer de onderliggende grondstof of aandelenindex niet een van de onder b) hierboven genoemde grondstoffen of aandelenindexen is;

d) 2 wanneer het onderliggende actief een cryptomunt is; of

e) 5 wanneer het onderliggende actief bestaat uit:

i. een aandeel; of

ii. niet anderszins in dit artikel is vermeld.