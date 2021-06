Uitgelicht: week in beeld

Bij mij was het beeld van de week gelukkig weer lentegroen, hoewel de zomer net begonnen is, ook de grote kranten stonden vandaag vol met fleurige groene berichten; de rede; bijna beeindigen van alle corona maatregelen, alleen bij het spoor moet je nog zo'n ellendig nutteloos mondkapje dragen, dat betekent voor mij, voorlopig nog niet met de trein op stap, hoewel we van de week daarvoor weer een spoorgele uitnodiging kregen,mijn door asbest beschadigde longen verdragen het dragen van een mondkapje niet, dan heb ik het in een mum van tijd spaans benauwd!!

Op de beurs had ik geen last van benauwdheid, integendeel al mijn fondsen, ze hebben allemaal een groen imago, stonden ook daadwerkelijk groen, shelletje het meeste+5,22%, shell gaf van de week aan in Pernis stevig in vergroening te investeren, in de Moerdijk willen ze zo gauw mogelijk bio plastic gaan maken, als ze nu ook nog die vieze kerosine en die zware stookolie 5% groener kunnen maken, dan zijn ze zeer goed bezig, ik verwacht trouwers dat Bennetje zijn zwembroek aan kan trekken, om een duik in de knaken van het geldpakhuis van shell te nemen, gisteren melde bnr 500km file!!

Aperam krabbelt op uit zijn valpartij, terecht! een bedrijf met veel aandacht voor recykling en die direkt of indirekt aan de groene industrie levert verdiend een hoge notering, Besi voelt zich schijnbaar niet thuis in de aex, hij blijft bij zijn soortgenoten sterk achter, besi heeft wel eens hoger gestaan dan asmi, al is besi een keer door de midden gegaan en ook dit superbedrijf werkt met alle goede stuur capaciteiten van chips, maximaal mee aan de green deal!!

Post nl bezorgd de meeste post op de ultra groene fiets, ook de pakketten bisnis schakelt stevig over op elektrisch, hun digiplus zorgt zeer zeker ook voor meer groene bedrijfsvoering!!

Kpn levert met overstap van koper naar glasvezel ook veel minder milieu belasting en zeer snel en glashelder materiaal!!

Mijn kleinste jochie;renewi deed het van de week ook leuk, wie vorige week naar het gesprek met de topman op bnr luisterde hoorde hoe zij vol inzetten op veel minder vuil naar de vuilverbranding en veel hoger hergebruik van grondstoffen, kortom; al mijn fondsen hadden eigenlijk een+ van 10% verdiend, zo goed zijn ze bezig, nu ja, ze zorgden er van de week voor dat mijn mega verlies van vorige week voor2/3 verdampte, dus ik heb niks te brommen!!

Vandaag tussen het groen het 1 en ander rommelen, want gezond eten is en blijft de beste remedie tegen corona!!

Morgen mogen we weer met meerderen samenkomen rond rond het lieflijke eeuwige schatten aandragende WOORD, we mogen weer uit volle borst zingen, heerlijk toch!!,zondagavond is er concurrentie van oranje, ik ga voor de oranjes; Willempje en Maxima en niet te vergeten ; de Super Grote Partij, hoofdkleur; Oranje!!

Maandag hoop ik dat de metaaltjes hun upgrate doorzetten, want Joetje heeft giga veel van dat spul nodig voor zijn infra plannen en dat kan alleen maar gunstig uitpakken voor het koersbord bij de zeer milieu vriendelijke groene Dalmieten!!SJALOOM!!!