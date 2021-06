'EssilorLuxottica overweegt rechtszaak tegen GrandVision'

Essilor probeert schade te claimen vanwege het niet verstrekken van informatie. Grandvision heeft wel als goed management de tent gerund. Ik ben benieuwd wat voor schade er is voor Essilor. Is de overname hierdoor vertraagd? Dit lijkt mij onwaarschijnlijk gezien de procedures bij de EC. Naar mijn inschatting is het bluf van Essilor. Ik hoop dat Grandvision zich goed verdedigd en de rechter niet meegaat in een discutabele claim. Wel is het zo dat elke schadeloosstelling door Grandvision zal moeten worden betaald, wat de overnamebedrag omlaag brengt, echter gezien de nu veel hogere beurskoersen dan 2019 is de overnamewaarde van Grandvision veel hoger dan het huidige overnamebod.

Conclusie het beste is afwachten op een gerechtelijke uitspraak, zodat duidelijkheid is over de schadeclaim. De overnameprijs is te laag en ik vind een discount niet terecht. Eerder zou een hogere overnamepremie verdedigbaar zijn, gezien de huidige markt/beurs.