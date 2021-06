Sterkste prijsstijging koopwoningen

De pensioenfondsen worden gedwongen minstens 30% van hun inkomsten in negatief rentend (staats) obligaties te investeren. De werkelijke (gevoel) inflatie is ongeveer 4% (in de V.S. 5%).En hoe zit het met de Haagse, Provinciale en gemeentelijke belastingen? De E.C.B. heeft voor €.7700 miljard aan grotendeels waardeloze Zuid E.U. obligaties, gekocht met drukpersgeld op haar balans staan. Dat is de realiteit! Het is de politiek die profiteert van "" de inspanning van anderen!"" De woningen zijn vanaf 2013 met bijna 80% gestegen, maar uitgedrukt in goud, vanaf 1970 nagenoeg niet gestegen. Waarom wil de E.U./E.C.B. de digitale € invoeren??? Vroeger was het, houdt jij ze dom, dan houdt ik ze arm.En zo is het nog!