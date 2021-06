Beursupdate: AEX op Wall Street

Nou, het was me het beursweekje wel weer, vooral dat slot, volgens mij heb ik nog nooit zo'n droevig slot meegemaakt, pikdonker zwart was deze black fryday voor mij, een record dagverlies en omdat de boel heel de week al tegenviel, ook een record weekverlies!!

Oorzaak; de fed zegt in de verdere toekomst waarschijnlijk niet onder rente verhogingen uit te kunnen om het inflatiespook enigszins in bedwang te kunnen houden,nou, iedereen die een beetje kan rekenen, ziet dat allang aankomen, elke maand stijgen de inflatie percentages en dat x 12 geeft gewoon ongezonde jaarcijfers, dat moet wel terug!!

De reaktie op de beurs was ronduit absurd, het leek wel of de fed de rente volgende week naar 5% ging brengen!!

Ook het bericht dat china de grondstof prijzen wil stabiliseren, door te dreigen met het in de markt zetten van hun voorraden metaal, liet de metalen op de beurs compleet in elkaar storten, arcelor dreunde meer dan 12% naar beneden, aperam meer dan 10 en amg ruim 7%, typisch weer van die dwaze beurzen paniek, bij Dalm zie je tot nog toe niets van deze correctie, china heeft zijn dreigiment alleen geuit om nog meer prijsdruk op de grondstoffen tegen te gaan!!

Shelletje verspeelde in 1 keer zijn leuk opgebouwde weekwinst, terwijl de benzine loeiduur word en je bijna een koptelefoon op moet op den akker, zoveel vliegtuigen komen er over!!

Besi had ik bij de dipjes weer leuk wat bij gekocht, maar hij zakte gisteren het laatste uur zo hard, dat er ook geen groen resultaat viel te toveren, in europa zijn we specialisten in het negatief doen, in amerika gingen de chipjes nog geen % naar beneden, bij ons ging asml, die een daverende koersdoel verhoging en koopadvies kreeg, toch maar efkens meer dan 4% down!!

Slim beleggen kwam van de week met een paar grafieken, waarop je kon zien dat er 2x zoveel mensen met geleend geld op de amerikaanse beurzen zitten, dan normaal, dat gebeurde eerder in 2000 en 2007, deze mensen zorgden voor de giga chrashen, die er kwamen toen de zaak ging kantelen, met geleend geld op de beurs is de zekerste weg naar een financieel drama!!

Van de week had ik niet 1 groen fonds, ook de kleinere; post nl, kpn en renewi stonden dik rood, terwijl renewi niet alleen van de hoge metaalprijzen profiteert maar ook zeer zeker een slaatje uit de super hoge karton prijzen slaat!!

Vandaag hier en daar lege plaatsen vol poten op den akker, want met veel regen heeft dat zin!!

Morgen mogen we weer in de Kathedrale Dom verschijnen, er mag weer veel meer bezoek komen, wel zo fijn, digi is een mooi hulpmiddel, bijgebrek aan beter, maar niets is zo fijn, dan heerlijk onder het WOORD en dat omlijsten met die aloude prachtige Psalmen, liefst dubbelstemmig!!

Maandag hoop ik dat die dipkoorts weer een beetje over is, ik heb toch nog wat shelletjes uit het dipvuur gesleept, de olieprijs herstelde al gisterenavond, shell heeft echt alles tegen gehad, de laatste tijd, maar is toch 1 van de grootste kanshebbers om mega van het herstel proces te gaan profiteren!!SJALOOM!!!