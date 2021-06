Europese beurzen openen in het rood

Amerikaanse economie ontwaakt



zo verwacht vermogensbeheerder Capital Group in zijn Midyear Outlook: U.S. economy ready to boom, zoom and consume.



“De vraagzijde is aan een inhaalbeweging begonnen maar we onderschatten waarschijnlijk zowel de omvang als de duur ervan”, zegt portefeuillebeheerder Chris Buchbinder.



Dankzij de toenemende consumptie en de miljarden aan stimuleringsmaatregelen is het Amerikaanse BBP in de eerste drie maanden van het jaar met 6,4% op jaarbasis gestegen.

De totale economische productie van de VS kan eind 2021 alweer het niveau van vóór de pandemie bereiken, jaren eerder dan verwacht.



Gezien hun spectaculaire winsten van het afgelopen decennium springen de technologiebedrijven het meest in het oog.